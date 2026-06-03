AtlasIntel: 53,1% dos brasileiros aprovam PCC e CV como terroristas pelos EUA; 44,7% desaprovam

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 3, mostra que 53,1% dos brasileiros aprovam a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, por parte dos Estados Unidos. Já os que rejeitam a medida são 44,7%. Outros 2,2% não souberam responder.

A AtlasIntel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho através de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos percentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

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O levantamento mostra também que 47,7% acham que a medida dos Estados Unidos é um risco para a soberania nacional, enquanto 49,4% afirmam que ela agride a soberania nacional.

Já outros 44,7% acreditam que essa é uma medida necessária para enfrentar as facções criminosas e 49,7% acham que ela não agride a soberania nacional.

Outros 7,3% afirmam que a medida, anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na última quinta-feira, 28/5, é meramente simbólica. Há também 29,6% dos brasileiros que afirmam que a classificação não terá um impacto relevante no Brasil.

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Para outros 26,8%, a classificação vai melhorar significativamente a segurança pública brasileira. Os que acham que terá uma piora significativa são 17,2%. Outros 17,1% acreditam que haverá uma pequena melhora, e 6,2% creem em uma pequena piora. Outros 3,1% não souberam responder.