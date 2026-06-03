Atlasintel: 50,8% votariam com mais facilidade em candidato que apoia CV e PCC como terroristas

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 3, mostra que 50,8% dos brasileiros votariam com mais facilidade no candidato que é a favor da classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Os que dizem que se aproximam do político contrário à medida são 33,6%.

Outros 15,7% afirmaram que a medida, anunciada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos na última quinta-feira, 28 de maio, não será um fator determinante para o voto em outubro.

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A AtlasIntel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho através de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é contrário à classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelos EUA por entender que isso ameaça a soberania nacional e abre margem para uma interferência externa. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é a favor da medida e foi, na semana passada, para a Casa Branca a fim de defender a medida.

A pesquisa da AtlasIntel também mostra que 45,5% dos brasileiros estão nada preocupados com a possibilidade de uma interferência do governo dos Estados Unidos nas eleições presidenciais brasileiras.

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Os que se dizem muito preocupados são 36,5%. Outros 10,9% afirmam estar pouco preocupados e 6,9%, como "algo preocupados".