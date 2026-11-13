Atlas/Bloomberg: Governo Lula é ruim ou péssimo para 47,9%, e ótimo ou bom para 39,1%

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 47,9% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Altas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 13. Outros 39,1% consideram a gestão ótima ou boa; e 13%, regular.

O porcentual de ruim ou péssimo oscilou 1 ponto desde o último levantamento, em 24 de outubro, quando era de 49%. O índice foi o mesmo em outras duas vezes na série iniciada em janeiro de 2024: em fevereiro e junho de 2026. A avaliação ótimo/bom registra uma tendência de queda desde setembro de 2025, quando marcava 48%, o maior porcentual no histórico.

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Homens e pessoas com mais de 35 anos fazem parte dos grupos que mais avaliam negativamente o governo Lula. Entre os homens, a porcentagem que considera o governo ruim ou péssimo é de 54,8%. Entre quem tem de 35 a 44 anos, 55% avaliam dessa forma a gestão petista; entre 45 e 59, 52,1%; e entre 60 e 100 anos, 53%.

Nos evangélicos, 67,9% avaliam o governo como ruim ou péssimo. Pessoas que votaram no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou anularam o voto no segundo turno: 96,6% e 64,7%, respectivamente. Moradores de todas as regiões do País, com exceção do Nordeste, avaliam o governo mais negativamente do que positivamente.

Mulheres fazem parte do grupo que mais bem avalia o governo, 44,1%. A faixa etária entre 25 e 34 anos registra 41,3% e entre os nordestinos são 54,8% que consideram a gestão petista boa ou ótima.

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Avaliação do presidente Lula

Lula é desaprovado por 50,3% dos brasileiros, enquanto 47,7% aprovam o trabalho do presidente. Não souberam responder 2%.

A desaprovação caiu um ponto porcentual desde a última avaliação, no mês de outubro. Na aprovação, o índice igualou-se à medição do mês anterior, também de 48%, sendo a maior do ano.

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Os grupos que mais desaprovam o presidente são: homens (57,9%), pessoas de 35 a 44 anos (56,8%), pessoas com renda familiar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (58,1%), evangélicos (69,9%), moradores da Região Sul (62,3%) e eleitores que votaram em Flávio Bolsonaro (97,9%).

Já mulheres (54,9%), pessoas com ensino superior (51,6%), pessoas entre 16 e 24 anos (57,1%), pessoas com renda até R$ 2 mil (59,9%) e moradores da Região Nordeste (65,3%) são os grupos em que a aprovação é maior.

Programas do governo

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A pesquisa também questionou os entrevistados sobre programas do governo Lula. A gratuidade de medicamentos da Farmácia Popular é considerada um acerto para 88% dos entrevistados, enquanto a isenção de imposto de renda para quem tem renda menor do que R$ 5 mil, por 86%. A proibição das bets é positiva para 76%.

A adoção do arcabouço fiscal e as retiradas de empresas públicas do programa de privatização são as menos populares. Entre os entrevistados, 46% e 39%, respectivamente, julgam as medidas como decisões erradas.

A pesquisa foi realizada entre 5 e 9 de novembro com 4.946 respondentes. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.