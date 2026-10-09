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Atlas/Bloomberg: Flávio Bolsonaro tem 51,1% contra 45,7% de Lula no 2º turno

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51,1% das intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, contra 45,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 9. A vantagem do candidato do PL é de 5,4 pontos porcentuais. Os que pretendem votar em branco ou nulo ou não sabem somam 3,2%.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 52,8%, ante 47,2% de Lula. A margem de erro do levantamento é de um ponto porcentual para mais ou para menos.

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No resultado do primeiro turno, Flávio ficou 1,87 ponto porcentual à frente de Lula: 47,03% a 45,16% dos votos válidos.

O levantamento também mostra a preferência dos entrevistados conforme o voto declarado no primeiro turno.

Entre os que dizem ter votado em Ronaldo Caiado (PSD), 54,9% escolhem Flávio e 26,9%, Lula. No eleitorado de Augusto Cury (Avante), o presidente tem 50,4%, contra 38,9% do senador. Entre os eleitores de Renan Santos (Missão), Flávio registra 40,3% e Lula, 28,1%, enquanto 31,6% indicam branco, nulo ou não sabem.

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Caiado e Cury declararam apoio a Flávio neste segundo turno. Renan optou pela neutralidade.

A pesquisa ouviu 5.026 respondentes online entre 3 e 8 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03663/2026.

Onde cada candidato se sai melhor

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- Flávio Bolsonaro tem mais apoio entre os homens, com 57,7%, contra 36,9% de Lula. Já o presidente se sai melhor entre as mulheres: tem 53,6%, ante 45,2% do senador.

- Flávio também está à frente em quatro regiões. Suas maiores vantagens estão no Centro-Oeste, onde tem 65,7%, contra 33,6% de Lula, e no Sul, com 64,5%, ante 34,3%. No Sudeste, o senador tem 54,4% e o presidente, 42,9%. No Norte, a diferença é menor: 51,1% a 48,5%.

- Lula se sai melhor no Nordeste, onde registra 57,6%, contra 36,2% de Flávio.

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- Entre os evangélicos, Flávio tem 72,7%, ante 23,5% de Lula. Entre os católicos, os dois têm índices próximos: 49% para o presidente e 48,7% para o senador.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/Atlas/Bloomberg
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