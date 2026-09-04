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Atlas: Omar Aziz tem 33% no 1º turno contra 29% de Maria do Carmo; veja números do Amazonas

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 4, sobre o cenário eleitoral do Amazonas aponta que o senador Omar Aziz (PSD) está à frente nas intenções de votos com 33,2%, enquanto a empresária Maria do Carmo (PL) conta com 29,2% da intenção de voto.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

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Veja o cenário completo:

Omar Aziz (PSD): 33,2%

Maria do Carmo (PL): 29,2%

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Roberto Cidade (União Brasil): 20,1%

David Almeida (Avante): 9,3%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 6,7%

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Isael Munduruku (Rede): 1,3%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,1%

Em maio deste ano, a pesquisa da AtlasIntel indicou que Maria do Carmo liderava primeiro cenário estimulado, com 38,4% contra 27,5% de Aziz.

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Mesmo assim, em um eventual segundo turno entre os dois, a bolsonarista ganharia com 53,3% dos votos, frente à 46,7% do candidato do PSD.

Flávio está à frente entre os eleitores do Amazonas

Já na disputa presidencial, há um empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). O senador, porém, tem vantagem numérica, alcançando 41,3% das intenções de voto, contra 39,2% do presidente.

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Confira as intenções de voto para a Presidência:

Flávio Bolsonaro (PL): 41,3%

Lula (PT): 39,2%

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Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 5,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,6%

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Zema (Novo): 0,5%

Samara (UP): 0,4%

Voto branco/nulo: 0,9%

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Não sei: 0,2%

Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 48% contra 41,3% de Lula, enquanto 10,7% não souberam ou não responderam. Contra Ronaldo Caiado, a disputa é praticamente empatada: o governador de Goiás tem 40,8%, ante 40,6% de Lula, com 18,5% sem resposta. Já no cenário com Zema, Lula aparece à frente, com 41,8%, contra 39,9% do governador de Minas Gerais, enquanto 18,3% não souberam ou não responderam. No confronto com Renan Santos, Lula também lidera, com 41,3%, contra 33% do candidato do Missão, com 25,7% sem resposta.

Avaliação do governo

A pesquisa também perguntou aos amazonenses a avaliação que eles tem dos governos federal e estadual. 57% da população desaprova a administração de Lula, enquanto 42% aprova e 1% não soube responder. No caso de Roberto Cidade, o atual governador, 55% desaprovam sua gestão, enquanto 27% aprova e 19% não soube responder.

A AtlasIntel realizou 1.200 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais no Amazonas, entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios pela AtlasIntel e registrado no TSE sob o protocolo AM-04939/2026.

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ELEIÇÕES 2026/AM/PESQUISA/ATLASINTEL
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