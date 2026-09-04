Atlas: Lucas Ribeiro tem 42,2% das intenções de voto ao governo da PB; Efraim, 30,9%

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O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), lidera a pesquisa AtlasIntel publicada nesta sexta-feira, 4, com 42,2% das intenções de voto ao governo do Estado. Já Efraim Filho (PL) aparece com 30,9%, enquanto Cícero Lucena (MDB) tem 19,8%. A margem de erro da sondagem é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Os demais candidatos a pontuar no cenário de primeiro turno da disputa pelo governo da Paraíba, segundo o levantamento da AtlasIntel, foram:

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Yuri Ezequiel (UP): 0,5%

Camilo Duarte (PCO): 0,4%

Pedro Coutinho (DC): 0,3%

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Brancos e nulos marcaram 3,8% das respostas, enquanto indecisos representaram 1,9%.

No cenário de segundo turno, o atual governador tem 47,5% das intenções de voto contra 40,4% de Efraim Filho. Brancos, nulos e indecisos são 12,1%.

Contra Lucena, a distância de Ribeiro aumenta: o governador tem 45,6% ante os 29,6% do candidato do MDB. Brancos, nulos e indecisos vão a 24,8% nessa hipótese.

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A pesquisa AtlasIntel fez 1.207 entrevistas online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos PB-01118/2026 e BR-04083/2026.

Disputa presidencial na Paraíba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com ampla margem na Paraíba o cenário de primeiro turno. De acordo com o levantamento, o petista aparece com 51,8% das intenções de voto contra 28,1% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Augusto Cury (Avante) marcou 8,9% das respostas; Renan Santos (Missão), 4,5%; Ronaldo Caiado, 1,3%; Samara Martins (UP), 1%; Romeu Zema (Novo), 0,2%; e Hertz Dias (PSTU), 0,1%. Os demais postulantes ao cargo não pontuaram.

Brancos e nulos somam 2,4% das respostas, enquanto indecisos representam 1,5%.

Na sondagem de segundo turno, o presidente Lula aparece com 56,3% das intenções de voto, e o filho mais velho de Jair Bolsonaro tem 33,4%. Brancos, nulos e indecisos somam 10,3%.