Atlas: Ciro Gomes tem 48,4% das intenções de voto para o governo do CE; Elmano tem 45,8%

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB), lidera a pesquisa AtlasIntel publicada nesta sexta-feira, 4, com 48,4% das intenções de voto ao governo do Estado. O atual chefe do Executivo cearense, Elmano de Freitas (PT), tem 45,8%. A margem de erro da sondagem é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em votos válidos, Ciro aparece com 50,5% das intenções de voto no primeiro turno, contra 47,8% de Elmano. Isso significa que o tucano poderia ser eleito sem a necessidade de segundo turno no Estado.

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Veja o cenário completo da disputa de primeiro turno no Ceará, segundo a sondagem AtlasIntel:

Ciro Gomes: 48,4%

Elamano de Freitas: 45,8%

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Delegado Huggo (Missão): 1,1%

Vera Lúcia (Novo): 0,3%

Serley Leal (UP) 0,2%

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Ieri Braga (PCO): 0%

Zé Batista (PSTU): 0%

Brancos e nulos somaram 1,2% das respostas, enquanto os indecisos marcaram 3,0% na sondagem.

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No cenário de segundo turno, testado pelo instituto, Ciro tem 50% das intenções de voto, e Elmano aparece com 46,1% das respostas. Brancos e nulos são 1,4%, e os indecisos somam 2,5%.

A pesquisa AtlasIntel fez 1.834 entrevistas online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos CE-02357/2026 e BR-07411/2026.

Disputa presidencial no Ceará

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga no Ceará o cenário de primeiro turno. De acordo com o levantamento, o petista aparece com 51,6% das intenções de voto contra 25,7% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Augusto Cury (Avante) marcou 12,3% das respostas; Renan Santos (Missão), 3,2%; Ronaldo Caiado, 1,6%; Romeu Zema (Novo), 0,7%; e Hertz Dias (PSTU), 0,1%. Os demais postulantes ao cargo não pontuaram.

Brancos e nulos somam 1% das respostas, enquanto indecisos representam 3,7%.

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Na sondagem de segundo turno, o presidente Lula aparece com 54,6% das intenções de voto, e o filho mais velho de Jair Bolsonaro tem 30,1%. Brancos, nulos e indecisos somam 15,3%.