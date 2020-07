Ativista pró-bolsonaro Sara Winter é presa pela PF em Brasília

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A ativista Sara Winter foi presa na manhã desta segunda-feira (15) pela Polícia Federal, em Brasília. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria Geral da República. Winter é uma das líderes do grupo "300 do Brasil", que apoia o presidente Jair Bolsonaro.

A prisão é em decorrência de investigações sobre movimento antidemocráticos, aberta pelo Procurador Geral da República, Augusto Aras.