Até convenção, vou trabalhar em reaproximação de Michelle e Flávio Bolsonaro, diz Valdemar

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o partido trabalhará nos próximos 20 dias para uma reaproximação entre o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Esse período compreende o intervalo até a convenção nacional da sigla, marcada para 25 de julho, em São Paulo.

"Ela tem talento, é uma grande líder e precisamos dela com a gente. Não podemos sair brigando dentro de casa, temos que acertar isso em 20 dias para a gente tomar o rumo. Temos que ajustar isso aí até lá", declarou a jornalistas em Brasília, após um almoço realizado pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo (FPBC).

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Segundo Valdemar, Flávio e Michelle não conversaram desde que a ex-primeira-dama publicou um vídeo com críticas a Flávio. "Primeiro, vou falar com o Flávio e vou insistir com a Michelle."

O presidente do PL defendeu que Michelle mantenha sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal: "Estou torcendo para que sim. Ela tem toda a chance do mundo de rever essa posição, que ela tem passado com o sofrimento do marido, descontrola qualquer pessoa", continuou.

PL Mulher

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Valdemar disse ainda que pretende acabar com a presidência nacional do PL Mulher, que era comandada por Michelle: "Queremos extinguir a presidência nacional e deixar todas estaduais", falou.