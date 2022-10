Associação de juízes repudia ação armada de Roberto Jefferson

Lavínia Kaucz e Isadora Duarte (via Agência Estado)

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) divulgou nota de repúdio à ação armada do ex-deputado Roberto Jefferson, que atacou a Polícia Federal com tiros e granada ao resistir à prisão. "A Ajufe repudia de maneira firme a conduta de réu e condenado pelo Poder Judiciário que, afrontando decisão judicial da mais alta Corte do País, resistiu ao seu cumprimento e, ainda, de forma covarde e premeditada, atentou contra a vida de agentes públicos no fiel cumprimento de seus deveres funcionais."

Na nota, a associação destacou que "liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão ou de se espalhar pensamentos inverídicos e desconexos da realidade". Também disse acreditar que o fato do final de semana se trata de "situação isolada" e que o pleito eleitoral seguirá com "ânimos serenos".

No sábado, 22, a entidade também havia repudiado os ataques sofridos pela ministra Cármen Lúcia - que foi comparada a "prostitutas" e "vagabundas" por Jefferson. "A reação da Magistratura deve ser firme e inequívoca, de forma que essas atitudes não sejam banalizadas ante tantas ofensas que vêm sendo proferidas", afirmou a associação.

Prisão

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Roberto Jefferson foi encaminhado ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira, 24, após atacar com tiros de fuzil e granada agentes da Polícia Federal em Comendador Levy Gasparian (RJ). Jefferson deve ser transferido para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, ainda nesta segunda.