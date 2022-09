Assessoria de Ciro diz que bolsonarista armado tentou agredir pedetista no RS

Laís Adriana (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A assessoria do candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, informou que o ex-ministro sofreu uma tentativa de agressão durante ato de campanha na feira Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre (RS), neste sábado, 10. O homem seria apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estava armado e chegou a agredir membros da equipe cirista. Policiais federais que cuidam da segurança do pedetista retiraram o agressor do local "para que nada mais grave pudesse acontecer", segundo a nota.

continua após publicidade .

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança de Porto Alegre, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

Ainda de acordo com a nota da campanha de Ciro, "todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure e o caso e a Justiça determine punição ao agressor".

continua após publicidade .

O ataque acontece um dia depois de o pedetista manifestar, em suas redes sociais, repúdio ao assassinato do eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Benedito Cardoso dos Santos, em Mato Grosso, no dia 7 de setembro.

Na publicação, Ciro afirmou que Benedito havia se tornado "mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta".

Buscando se apresentar como alternativa à atual polarização entre Lula e Bolsonaro, ele foi o primeiro a se manifestar sobre a mais nova morte relacionada à violência política.

Ciro estava em campanha pelo Rio Grande do Sul desde a sexta-feira. Neste sábado, pela manhã, o candidato realizou um comício na cidade de Passo Fundo (RS), antes de seguir para Porto Alegre (RS), onde ainda tem agenda no domingo, 11.