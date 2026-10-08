As bets viraram uma desgraça para o povo pobre, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite desta quinta-feira, 8, que as apostas de quota fixa, as chamadas bets, "viraram uma desgraça para o povo pobre" e disse que, enquanto estiver na Presidência, não permitirá que recursos da população destinados a alimentação e itens básicos sejam usados em apostas online.

"Enquanto eu for presidente, nós não vamos permitir que o leite, o pão e o feijão sejam utilizados para enriquecer e lavar dinheiro de bets neste País", afirmou Lula em conversa com jornalistas.

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O presidente também criticou a presença das empresas de apostas no futebol. "O futebol era muito mais vivo sem bets. Fomos cinco vezes campeões do mundo sem bets", disse. Segundo Lula, "os times não têm o direito de extorquir os torcedores que já gastam dinheiro para ir ao estádio, para comprar uma camiseta do time" e ainda estimulá-los a gastar com apostas.

Lula afirmou ainda que os clubes deveriam buscar outras formas de organização financeira. "Os times podem virar empresa no meu governo, por que não estão virando? Porque encontraram a facilidade nos cassinos, encontraram a facilidade dentro da casa das pessoas pelo celular. Não vai ter mais isso. Os times vão ter que funcionar como empresa, como funciona em todos os lugares do mundo", declarou.

Em 25 de setembro, o governo editou a Medida Provisória 1.394/2026, que proibiu em todo o território nacional a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa, incluindo apostas esportivas e jogos on-line. A norma também prevê medidas para o encerramento das autorizações concedidas às empresas que operavam no setor.