Arthur Lira antecipa férias e embarca no cruzeiro de Wesley Safadão

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), antecipou as "férias" para comparecer ao cruzeiro do cantor Wesley Safadão, na Flórida, nos Estados Unidos. Na última semana, Lira se empenhou para acelerar as votações e aprovou dois projetos considerados prioritários pelo governo Lula: a reforma tributária e o projeto de lei que retoma o chamado "voto de qualidade" no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Na foto publicada pelo perfil Choquei, no Twitter, nesta segunda-feira, 10, o deputado aparece conversando com o artista.

Lira viajou antes mesmo do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. Pela Constituição, os parlamentares só poderiam iniciar o período caso tivessem aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que ainda não ocorreu. Porém, será colocado em prática o "recesso branco", por um acordo entre os congressistas.

A assessoria do presidente da Câmara afirmou que não fará comentários nesta terça-feira, 11. Questionada na semana passada sobre a possibilidade de Lira ir ao cruzeiro do Safadão, afirmou desconhecer a informação.

O site de divulgação do "WS On Board Flórida" diz que o cruzeiro "mais animado do Brasil agora é o Navio Mais Animado do Mundo!", e seguirá para a "Ilha do Safadão" nas Bahamas, até a próxima quinta-feira, 13.

Na programação, estão "os melhores shows do Brasil com Wesley Safadão, Bell Marques, Zé Neto & Cristiano, Dubdogz, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, EME, Tirullipa e muito mais".

Os ingressos foram esgotados, conforme o site. A cabine externa com varanda estava sendo vendida por a partir de R$ 13.696 por pessoa.