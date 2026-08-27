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Arthur Henrique tem 60% em Roraima e Soldado Sampaio, 27%, aponta Quaest

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-prefeito de Boa Vista Arthur Henrique (PL) lidera a disputa pelo governo de Roraima com 60% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O governador interino, Soldado Sampaio (Republicanos), candidato à reeleição, aparece com 27%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.

Rosi Aires (PSOL) tem 1%, enquanto Clébio Genuíno (PCO) e Farah Mesquita (Solidariedade) não pontuam. Os indecisos somam 9%, e 3% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

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Na pesquisa espontânea, Arthur Henrique também aparece à frente, com 40%, contra 19% de Soldado Sampaio. Outros nomes não pontuam, enquanto 40% dos entrevistados estão indecisos.

A vantagem do candidato do PL se mantém na simulação de segundo turno. Arthur Henrique registra 60% das intenções de voto, ante 28% do atual governador. Os indecisos são 9%, e 3% afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão votar.

A pesquisa também mostra que 49% dos entrevistados preferem que o próximo governador seja aliado de Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 12% optam por um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 35% preferem um governador independente.

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A Quaest ouviu 804 pessoas de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Rede Amazônica e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08926/2026.

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ELEIÇÕES 2026/RR/PESQUISA/QUAEST
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