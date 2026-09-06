Arruda é condenado por acusar Beto Preto de mortes na pandemia por não usar cloroquina

O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) foi condenado a pagar multa de R$ 30 mil por propaganda eleitoral negativa contra o deputado federal Beto Preto (PSD). A decisão foi tomada na última sexta-feira (04) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que também determinou a retirada das publicações feitas por Arruda nas redes sociais. Ambos os parlamentares concorrem à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

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Entre maio e agosto de 2026, Arruda publicou uma série de conteúdos nos quais atribuía a Beto Preto a responsabilidade por “centenas ou milhares de mortes” durante a pandemia de Covid-19 e classificava sua atuação à frente da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná como “ato criminoso”. O deputado estadual também fez críticas contra o adversário em manifestações na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

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Ao analisar o conteúdo das publicações, o TRE-PR destacou que não há evidência científica de que o chamado “tratamento precoce” fosse capaz de evitar mortes por Covid-19. Segundo o entendimento do Tribunal, não há provas que sustentem a acusação de que Beto Preto seria responsável por centenas ou milhares de mortes por não ter adotado esse protocolo.

O TRE-PR também considerou que as publicações tinham relação com a disputa eleitoral de 2026 e foram impulsionadas por meio de publicidade paga, recurso que, segundo o Tribunal, não pode ser utilizado para ampliar propaganda negativa contra adversários.

Com a decisão, além da multa de R$ 30 mil, Ricardo Arruda deverá retirar as publicações questionadas.