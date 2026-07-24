Arilson denuncia venda de vídeos com indícios de tortura atribuídos a PMs

Vídeos e imagens com indícios de tortura, agressões e outras formas de violência estariam sendo comercializadas em um canal numa plataforma de mensagens. Os autores do conteúdo e também donos do perfil seriam policiais militares. Diante da gravidade das denúncias recebidas, o deputado estadual Arilson Chiorato, Líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e presidente do PT-PR, acionou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Promotoria de Proteção aos Direitos Humanos do Estado do Paraná para investigar o caso.

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Segundo a denúncia, a página cobraria R$ 20 por mês para liberar a entrada em um grupo privado dentro do aplicativo, onde esse material seria divulgado. A denúncia também é assinada pelo deputado estadual Renato Freitas (PT). Os parlamentares solicitam prioridade máxima na análise do caso, preservação imediata das provas digitais e tramitação sob sigilo, diante da gravidade dos fatos narrados.

"Quem comete crime usando a farda precisa responder por seus atos. A imensa maioria dos policiais militares do Paraná honra a instituição e protege a população todos os dias. Justamente por isso, é essencial identificar e afastar quem desrespeita a lei e envergonha toda uma corporação. Combater a corrupção fortalece a Polícia Militar, valoriza os bons profissionais e aumenta a confiança da sociedade nas forças de segurança", afirmou o deputado Arilson.

A representação relata que um perfil no Instagram anunciaria o acesso, mediante pagamento, a um grupo privado no Telegram com imagens sem censura de pessoas feridas, mortas ou submetidas à violência física, além de registros de abordagens policiais, apreensões e outros conteúdos de extrema gravidade. De acordo com o documento, o grupo teria mais de 100 assinantes e seria atualizado semanalmente com novos vídeos e imagens, indicando uma divulgação contínua do material.

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Na notícia de fato, os parlamentares afirmam que os elementos apresentados justificam a apuração de possíveis ilícitos penais, civis e administrativos. A representação sustenta que a divulgação e a eventual comercialização desse conteúdo podem configurar, em tese, divulgação de material de extrema violência, vilipêndio da dignidade humana e possível incitação à violência. Também pede a identificação da origem das imagens, da participação de terceiros e da responsabilização dos envolvidos.

Denúncia precisa ser investigada com rigor

Os deputados pedem medidas imediatas para identificar a origem das imagens, verificar sua autenticidade, além de apuração rigorosa da autoria das publicações e de eventual participação de terceiros. Também solicitam a responsabilização penal, civil e administrativa dos envolvidos, além da preservação das provas digitais, da tramitação sob sigilo e da prioridade na investigação.

Para o deputado Arilson, responsabilizar eventuais envolvidos é fundamental para preservar a credibilidade da Polícia Militar e impedir que condutas criminosas sejam confundidas com o trabalho da imensa maioria dos profissionais da corporação.