Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
CENAS DE VIOLÊNCIA POLICIAL

Arilson denuncia venda de vídeos com indícios de tortura atribuídos a PMs

Líder da Oposição na Alep pede apuração sobre perfil que comercializaria acesso a imagens de violência atribuídas a agentes públicos

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 16:32:37 Editado em 24.07.2026, 16:32:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Arilson denuncia venda de vídeos com indícios de tortura atribuídos a PMs
Autor Deputado Arilson Chiorato apresentou a denúncia ao Gaeco - Foto: Divulgação

Vídeos e imagens com indícios de tortura, agressões e outras formas de violência estariam sendo comercializadas em um canal numa plataforma de mensagens. Os autores do conteúdo e também donos do perfil seriam policiais militares. Diante da gravidade das denúncias recebidas, o deputado estadual Arilson Chiorato, Líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e presidente do PT-PR, acionou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Promotoria de Proteção aos Direitos Humanos do Estado do Paraná para investigar o caso.

-LEIA MAIS: Justiça aceita denúncia e pai que chutou filha de 3 anos no PR vira réu por tortura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a denúncia, a página cobraria R$ 20 por mês para liberar a entrada em um grupo privado dentro do aplicativo, onde esse material seria divulgado. A denúncia também é assinada pelo deputado estadual Renato Freitas (PT). Os parlamentares solicitam prioridade máxima na análise do caso, preservação imediata das provas digitais e tramitação sob sigilo, diante da gravidade dos fatos narrados.

"Quem comete crime usando a farda precisa responder por seus atos. A imensa maioria dos policiais militares do Paraná honra a instituição e protege a população todos os dias. Justamente por isso, é essencial identificar e afastar quem desrespeita a lei e envergonha toda uma corporação. Combater a corrupção fortalece a Polícia Militar, valoriza os bons profissionais e aumenta a confiança da sociedade nas forças de segurança", afirmou o deputado Arilson.

A representação relata que um perfil no Instagram anunciaria o acesso, mediante pagamento, a um grupo privado no Telegram com imagens sem censura de pessoas feridas, mortas ou submetidas à violência física, além de registros de abordagens policiais, apreensões e outros conteúdos de extrema gravidade. De acordo com o documento, o grupo teria mais de 100 assinantes e seria atualizado semanalmente com novos vídeos e imagens, indicando uma divulgação contínua do material.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na notícia de fato, os parlamentares afirmam que os elementos apresentados justificam a apuração de possíveis ilícitos penais, civis e administrativos. A representação sustenta que a divulgação e a eventual comercialização desse conteúdo podem configurar, em tese, divulgação de material de extrema violência, vilipêndio da dignidade humana e possível incitação à violência. Também pede a identificação da origem das imagens, da participação de terceiros e da responsabilização dos envolvidos.

Denúncia precisa ser investigada com rigor

Os deputados pedem medidas imediatas para identificar a origem das imagens, verificar sua autenticidade, além de apuração rigorosa da autoria das publicações e de eventual participação de terceiros. Também solicitam a responsabilização penal, civil e administrativa dos envolvidos, além da preservação das provas digitais, da tramitação sob sigilo e da prioridade na investigação.

Para o deputado Arilson, responsabilizar eventuais envolvidos é fundamental para preservar a credibilidade da Polícia Militar e impedir que condutas criminosas sejam confundidas com o trabalho da imensa maioria dos profissionais da corporação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
direitos humanos investigação paraná tortura violência policial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV