Arilson defende fim da escala 6x1 para "melhorar qualidade de vida dos trabalhadores"
Líder da Oposição na Alep relaciona proposta da escala 5x2 ao fortalecimento da economia
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e presidente do PT-PR, deputado Arilson Chiorato, voltou a defender o fim da escala 6x1 e a implantação da jornada 5x2 no Brasil. O parlamentar afirmou que a medida pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores, fortalecer a economia e ampliar o acesso da população ao lazer, à saúde e à convivência familiar.
-LEIA MAIS: Relator da escala 6x1 prevê apresentar parecer em 20 de maio e votar no dia 26
O tema foi abordado durante discurso na tribuna na sessão plenária de terça-feira (5), em que o deputado Arilson também destacou programas sociais e medidas econômicas do governo do presidente Lula (PT) – entre elas, o Desenrola Brasil 2.0, a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e o debate sobre tarifa zero no transporte coletivo. Para o Líder da Oposição, o fim da escala 6x1 deve entrar no centro das discussões nacionais sobre desenvolvimento econômico e valorização do trabalho.
“A escala 5x2 representa dignidade para quem faz o Brasil crescer todos os dias. As pessoas precisam ter mais tempo para a família, para a saúde, para o lazer e para viver com qualidade”, afirmou o deputado Arilson.
O Líder da Oposição afirmou que a atual escala 6x1 impõe desgaste físico e emocional a milhões de brasileiros. A redução da jornada semanal acompanha transformações no mercado de trabalho e responde a uma demanda cada vez mais presente entre trabalhadores de diferentes categorias, de acordo com o parlamentar.
O deputado Arilson destacou que países e setores que avançaram na diminuição da carga de trabalho registraram melhora na produtividade, no bem-estar e nos índices de saúde mental. Para ele, o Brasil precisa enfrentar o tema com responsabilidade e foco na qualidade de vida da população.
“A escala 5x2 é importante para as pessoas terem mais tempo para lazer, para a saúde, para a família e inclusive para muitos irem à igreja”, disse.
A defesa da escala 5x2 ocorre em meio ao crescimento do debate nacional sobre modelos de jornada mais equilibrados e sobre os impactos da rotina excessiva de trabalho na saúde física e mental dos brasileiros.
O deputado Arilson relacionou a proposta de redução da jornada às políticas sociais implementadas pelo Governo Federal. O parlamentar afirmou que o presidente Lula retomou programas voltados à população mais vulnerável e recolocou o combate à desigualdade como prioridade.
Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Mais Médicos, Pé-de-Meia e o Desenrola Brasil 2.0 foram algumas das ações citadas. Segundo o Líder da Oposição, o novo programa de renegociação de dívidas oferece crédito com juros menores e ajuda famílias a recuperarem estabilidade financeira.
“O Governo Lula tem compromisso com quem mais precisa. É um governo que coloca o povo no orçamento e trabalha para melhorar a vida das pessoas”, disse.
O deputado Arilson também mencionou indicadores econômicos recentes, como a queda do desemprego, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a política de valorização do salário mínimo acima da inflação.
Outro tema defendido pelo Líder da Oposição foi a criação de políticas de tarifa zero no transporte coletivo. A proposta, conforme o parlamentar, pode ampliar o acesso da população ao trabalho, reduzir custos para as famílias e incentivar o uso do transporte público.
O deputado Arilson afirmou que a medida também gera impactos positivos no trânsito e no meio ambiente, além de fortalecer a economia local. “Garantir transporte gratuito significa ampliar direitos, melhorar a mobilidade urbana e facilitar o acesso das pessoas à cidade”, disse.
O líder da Oposição ainda cobrou apoio do Congresso Nacional para projetos ligados à população trabalhadora e afirmou que o Brasil precisa avançar em políticas públicas voltadas à inclusão social, à geração de oportunidades e à melhoria das condições de vida.