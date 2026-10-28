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CANDIDATO DERROTADO

Argentina diz que Flávio entrou no país na noite de terça e voou ao Equador

Acompanhado da família, o candidato derrotado à Presidência passou por Puerto Iguazú

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Argentina diz que Flávio entrou no país na noite de terça e voou ao Equador
Autor Flavio Bolsonaro após derrota nas eleições 2026 - Foto: Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e suas duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, entraram na Argentina na noite dessa terça-feira (27). A informação foi confirmada pela Direção Nacional de Migrações da Argentina.

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Em nota, o órgão detalhou que o acesso ocorreu às 22h50 por meio da Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones. Às 23h30, Flávio e família, segundo o governo argentino, embarcaram em um avião privado da companhia Baires Fly e seguiram para Guayaquil, no Equador, conforme informado no plano de voo.

Ainda de acordo com a Direção Nacional de Migração da Argentina, os quatro apresentaram documentação válida para viagem, sem nenhum impedimento legal para entrar no país. “A travessia foi registrada pela autoridade migratória sem incidentes”, informou o órgão.

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