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Argentina diz não ter registro de entrada de Flávio Bolsonaro no país

Escrito por Aguirre Talento, Guilherme Caetano e Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Direção Nacional de Imigração do governo argentino afirmou não ter registrado qualquer entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL) na República Argentina. A Polícia Federal (PF) investiga se o candidato derrotado na eleição presidencial brasileira, fugiu do País.

Em coletiva de imprensa na Casa Rosada, o porta-voz presidencial, Adrián Ravier, assegurou nesta terça-feira, 27, que não houve nenhum pedido de asilo político por parte de Flávio Bolsonaro.

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A informação de que ele teria deixado o Brasil na noite de segunda-feira, 26, rumo à Argentina para seguir viagem aos Estados Unidos, em um voo privado, foi noticiada nesta madrugada pelo site argentino Infobae.

"Diante da repercussão na mídia sobre a presença de um avião particular no Aeroporto Internacional de Puerto Iguazú, as autoridades iniciaram os procedimentos de fiscalização da aeronave e da tripulação. Por fim, constatou-se que a documentação da empresa está regular e não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro", diz o órgão.

O senador não foi localizado nesta terça-feira, 27, um dia após ser intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar os passaportes, em razão de uma investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). No início desta tarde, a PF realizou o cancelamento dos passaportes dele em seu sistema de controle, após descumprir a ordem.

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O Estadão questionou os principais aliados de Flávio e sua assessoria de imprensa, ainda sem resposta. Pouco depois das 8h da manhã, membros da campanha negavam que ele tivesse saído do País.

O site Infobae diz que Flávio viajaria aos Estados Unidos "de Puerto Iguazú, a bordo de um avião Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A". A aeronave deixou Buenos Aires às 22h14 e chegou a Puerto Iguazu às 23h45, segundo o site Flightradar, e não deixou mais a cidade.

A emissora argentina TN afirmou que Flávio teria entrado em Puerto Iguazú a pé, com um documento de identidade. Segundo a emissora, após a divulgação da reportagem do Infobae, ele teria desistido de ir até o aeroporto.

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A TN disse também que o avião da Baires Fly não saiu de Puerto Iguazú e que a tripulação ainda está no local. Segundo a emissora, a solicitação de voo informava que quatro pessoas viajariam, mas o plano de voo foi cancelado.

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FLÁVIO BOLSONARO/FUGA/PF/SUSPEITA/ARGENTINA
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