Aras: MPE reafirma compromisso com transparência, segurança e equidade de eleição

Célia Froufe, Lorenna Rodrigues, Bruno Luiz, Iander Porcella e Izael Pereira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Considerado um forte aliado do presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, reafirmou nesta terça, 16, o que o Ministério Público Eleitoral (MPE) terá compromisso com a transparência, segurança e equidade em todo o processo eleitoral. Ele fez a declaração durante cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que ocorre esta noite em Brasília.

continua após publicidade .

"Temos convicção de que (Moraes) vai conduzir eleições limpas, transparentes e seguras", disse, acrescentando que, "certamente" haverá eleições "livres e justas" em menos de dois meses no País. "O MPE respeita voto votado e voto apurado", assegurou.

Aras disse nesta segunda, 15, que a possibilidade de o chefe de Executivo permanecer no Planalto, caso perca a eleição de outubro, é uma "afronta à democracia. Ele fez a declaração depois de ameaças do presidente que vem descredenciando as urnas eletrônicas no País e que cartas à democracia foram lidas no Brasil e no exterior.

continua após publicidade .

Hoje, o procurador voltou ao tema dizendo que, juntos, os Poderes acatarão a soberania popular manifestada na vontade majoritária do povo brasileiro. "Estamos atentos e vigilantes na defesa do regime democrático", afirmou. E garantiu que a eleição ocorrerá, por parte do MPE, com a atuação fiscalizadora "com desassombro e sem escândalo". "Nosso compromisso com a Constituição é permanente", enfatizou.

De acordo com Aras, faz-se hoje um reforço da parceria do MPE com o TSE nas várias frentes para assegurar o respeito da vontade do eleitor. "Teremos atuação técnica, sem exceções. Ficaremos vigilantes", garantiu.

No início de seu discurso, o procurador elogiou o ministro Edson Fachin, que deixou hoje a presidência do TSE após seis meses, principalmente por causa de iniciativas durante sua gestão de combate à desinformação. "Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral e combate à desinformação. Estamos atentos e vigilantes na defesa do regime democrático."