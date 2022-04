Da Redação

'Aqui estão os melhores', diz Eduardo Bolsonaro em congresso

Neste sábado (12), acontece o Congresso Brasil Profundo, no Centro de Eventos Tsuru, na Zona Norte de Londrina, e conta com a presença de personalidades do conservadorismo do país. Durante a abertura do evento, os deputados federais Filipe Barros e Eduardo Bolsonaro, o idealizador do congresso, Sérgio Santana, receberam cerca de 750, que vieram de várias cidades do Paraná.

"Não tem nenhum assento livre. Sensacional! É uma satisfação ser recebido aqui no Paraná. Aqui é para a gente trocar ideia. Todo mundo pode fazer algo pelo nosso país. O que não dá é ficar quieto. Tenho certeza que aqui, Filipe, estão os melhores do Brasil", disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

A atividade é organizada pelo Instituto Conservador-Liberal e pelos movimentos Direita Paraná e Paraná Conservador e abordará temas ligados à luta pela restauração da verdadeira história do Brasil e dos valores que nos sustentam até aqui.

O congresso segue durante todo o sábado (12). Filipe Barros fará palestra sobre “O cenário político nacional e o futuro dos conservadores” e também a mediação de um dos debates. De acordo com a organização do evento, todos os convidados estão confirmados. Entre eles estão Eduardo Bolsonaro, Damares Alves, Carla Zambelli, Gilberto Cattani, Sérgio Santana e André Piraiá.

