Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Adriane Lopes (PP) está matematicamente reeleita prefeita de Campo Grande (MS). Com 99,58% das urnas apuradas, ela tinha com 51,46% dos votos válidos. Adriane disputava o segundo turno com Rose Modesto (União), que tinha 48,54% dos votos.