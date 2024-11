Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Matheus Piovesana (via Agência Estado)

Igor Normando (MDB) está matematicamente eleito prefeito de Belém (PA). Com 95,18% das urnas apuradas, ele tinha com 56,36% dos votos válidos. Ele disputava o segundo turno com Delegado Eder Mauro, que tinha 43,64% dos votos.