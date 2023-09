Aposentadoria de Rosa Weber do STF é formalizada

O

desta sexta-feira, 29, formaliza a aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de 30 de setembro de 2023. Rosa Weber ocupava a presidência da Corte e foi sucedida pelo ministro Luís Roberto Barroso no cargo, que assumiu o posto na quinta-feira, 28. A cerimônia contou com participação de muitas autoridades, incluindo os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Congresso Nacional e Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O Hino Nacional foi cantado na cerimônia por Maria Bethânia.