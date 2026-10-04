Após votar na zona oeste de SP, Alckmin diz que, junto de Lula, salvou a democracia

O candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin afirmou neste domingo, 4, após votar na zona oeste de São Paulo, que junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajudou a preservar a democracia no País, após a tentativa de golpe de Estado de 2023. Ao fazer um balanço do governo, ele citou avanços em áreas como economia, educação e saúde e, na sequência, declarou: "E, o principal, junto com o presidente Lula, salvamos a democracia".

Na sequência, Alckmin endossou a referência à tentativa de golpe após a eleição anterior e afirmou: "Porque imagine só: se perdendo a eleição houve uma tentativa de golpe, inclusive assassinando os seus adversários, imagine se tivessem ganho".

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Alckmin disse estar confiante no resultado, mas evitou projetar se a disputa presidencial será encerrada neste domingo. "Nós vamos com humildade, seja no primeiro, seja no segundo turno. Temos grande confiança", afirmou.

O candidato também ressaltou o caráter democrático da votação. "Hoje é o povo que decide. Essa é a beleza da democracia. O povo é que é o protagonista, nós somos instrumentos do povo para o bem comum", declarou.

Alckmin votou depois de acompanhar Lula, em São Bernardo do Campo, e Fernando Haddad (PT), na zona sul da capital. Também participaram da agenda Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), candidatas ao senado em São Paulo. José Luiz Datena (PSB) e Márcio França (PSB) também estiveram presentes durante a coletiva após a votação do vice-presidente.