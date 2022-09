Após reunião com Abin, aras projeta 7 de setembro em 'clima de paz e harmonia'

Rayssa Motta (via Agência Estado)

O procurador-geral da República Augusto Aras disse nesta terça-feira, 6, que o feriado do 7 de Setembro será uma "grande festa cívica de todos os brasileiros em clima de paz e harmonia".

Aras participou nesta tarde da sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a celebração de um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O objetivo é acelerar o compartilhamento de dados entre os órgãos.

"Nós ampliamos muito a integração do Conselho Nacional do Ministério Público com o CNJ. Isso se fez, inclusive, em 2021, quando asseguramos um 7 de Setembro pacífico, como haveremos de viver amanhã também com uma grande festa cívica de todos os brasileiros em clima de paz e harmonia", afirmou o procurador-geral.

Aras vem monitoramento as articulações para o feriado. Como mostrou o Estadão, ele se reuniu nesta segunda, 5, com representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para conversar sobre a segurança nas manifestações esperadas para o feriado.

No ano passado, atos bolsonaristas foram marcados por ataques antidemocráticos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom em discurso a apoiadores e ameaçou descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Atos com a presença de Bolsonaro também estão previstos neste ano. Eles devem acontecer na praia de Copabacana, na zona sul do Rio, e em Brasília. O presidente deve discusar em ambos. Relatórios da Abin alertaram para o risco de acirramento dos protestos com infiltração de radicais.