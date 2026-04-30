Após rejeição, Messias agradece manifestações de apoio de André Mendonça e Gilmar Mendes

O advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu nesta quinta-feira, 30, manifestações de apoio que recebeu de dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) após ser rejeitado no Senado para ocupar vaga na Corte.

Em publicações no X (ex-Twitter), ele afirmou que receber o apoio de André Mendonça durante os meses que antecederam a sabatina "foi uma das maiores honras de sua vida". Também agradeceu Gilmar Mendes pelas "palavras afetuosas" que recebeu do decano do STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Sua postura reflete integridade, bondade e coerência, servindo como uma fonte de inspiração para toda uma geração de magistrados. Que Deus o abençoe abundantemente por sua firmeza em manter os ensinamentos do evangelho de Jesus Cristo", diz a publicação em que o AGU se refere a Mendonça como "irmão".

Durante a sabatina a que foi submetido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado antes da votação em plenário, Messias elogiou André Mendonça e se referiu a ele como "o melhor ministro do STF".

Na quarta-feira, 29, Mendonça manifestou apoio ao AGU depois que o Senado rejeitou sua indicação à Suprema Corte brasileira por 42 votos a 34. "O Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser ministro do STF", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, também teceu elogios ao indicado de Lula ao STF, afirmando que "o Brasil ganha em tê-lo onde estiver". "Trata-se de um dos maiores juristas da história recente do Brasil, cuja trajetória, marcada por dignidade, retidão e dedicação ao serviço público, fala por si", declarou.

A Gilmar, Messias agradeceu as "palavras afetuosas" e afirmou que elas o inspiram a "prosseguir em seu compromisso com o sistema de justiça do País".

Como mostrou o Estadão, o governo avalia que uma ala do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, se uniu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para barrar Jorge Messias na Corte. Os dois negam que tenham participado desse movimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O raciocínio do Planalto é que, ao se aliar a André Mendonça para conquistar votos de senadores bolsonaristas, Messias desagradou o grupo que tem se posicionado contra as decisões do magistrado no tribunal.