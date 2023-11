Após jantar com senadores, ministro diz ter 'votos suficientes'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, intensificou as articulações para ter sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado. Com apenas dois dias de "campanha" após a indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele diz já ter o apoio "suficiente" para vestir a toga de ministro da Suprema Corte. O primeiro passo de Dino para a aprovação no Senado foi ainda na segunda-feira. Logo após o presidente Lula anunciar que seria ele o indicado a suceder a ex-ministra Rosa Weber no STF, Dino se reuniu no Ministério da Justiça com o presidente da CCJ no Senado, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para discutir o trâmite da votação, que foi marcada para 13 de dezembro. Com pouco mais de duas semanas para pedir apoios, Dino participou, anteontem, de jantar com os líderes de partidos da base aliada do governo no Senado. O encontro foi realizado na casa do senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) e contou com a presença de ao menos nove senadores. Após a reunião, o relator afirmou que Dino deve ter ao menos 17 votos favoráveis na CCJ e 53 no plenário. As informações são do jornal

