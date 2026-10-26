Após derrota de Flávio, Duda Salabert pede apreensão de passaporte para evitar possível fuga -
A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) afirmou nesta segunda-feira, 26, ter solicitado à Justiça a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A parlamentar alega que o senador poderia tentar deixar o Brasil para escapar de investigações e defende a adoção de medidas para impedir uma eventual fuga.
"O próximo passo desse bandido é tentar fugir do Brasil para não enfrentar os vários inquéritos em seu nome. Precisa ser preso logo", escreveu Duda em publicação no X.
O pedido ocorre após Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, ter afirmado em entrevista ao podcast americano Louder with Crowder, na última sexta-feira, 23, que poderia ser favorável à saída do senador do Brasil em caso de derrota eleitoral. Na ocasião, Eduardo disse que, se Flávio não vencesse a disputa, consideraria apoiar sua saída do País. A afirmação, porém, não confirma a existência de um plano de viagem ou fuga.
Na publicação desta segunda-feira, Duda também fez referência a Eduardo, que está nos Estados Unidos. "Não podemos permitir que ele se junte ao irmão nos EUA para tramar contra a soberania nacional!", escreveu.
Segundo a assessoria da parlamentar, a solicitação foi encaminhada por sua equipe jurídica com o objetivo de impedir uma eventual saída de Flávio do País enquanto os fatos relacionados ao pedido são apurados.
O material divulgado pela deputada não identifica o órgão judicial ao qual o pedido foi apresentado nem o processo em que seria analisado.