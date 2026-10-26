Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Após derrota de Flávio, Duda Salabert pede apreensão de passaporte para evitar possível fuga -

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) afirmou nesta segunda-feira, 26, ter solicitado à Justiça a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro (PL), derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A parlamentar alega que o senador poderia tentar deixar o Brasil para escapar de investigações e defende a adoção de medidas para impedir uma eventual fuga.

"O próximo passo desse bandido é tentar fugir do Brasil para não enfrentar os vários inquéritos em seu nome. Precisa ser preso logo", escreveu Duda em publicação no X.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O pedido ocorre após Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, ter afirmado em entrevista ao podcast americano Louder with Crowder, na última sexta-feira, 23, que poderia ser favorável à saída do senador do Brasil em caso de derrota eleitoral. Na ocasião, Eduardo disse que, se Flávio não vencesse a disputa, consideraria apoiar sua saída do País. A afirmação, porém, não confirma a existência de um plano de viagem ou fuga.

Na publicação desta segunda-feira, Duda também fez referência a Eduardo, que está nos Estados Unidos. "Não podemos permitir que ele se junte ao irmão nos EUA para tramar contra a soberania nacional!", escreveu.

Segundo a assessoria da parlamentar, a solicitação foi encaminhada por sua equipe jurídica com o objetivo de impedir uma eventual saída de Flávio do País enquanto os fatos relacionados ao pedido são apurados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O material divulgado pela deputada não identifica o órgão judicial ao qual o pedido foi apresentado nem o processo em que seria analisado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/DUDA SALABERT/PEDIDO/APREENSÃO/PASSAPORTE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV