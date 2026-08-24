Após debate Band/Estadão, Caiado critica polarização fomentada por Lula e Flávio Bolsonaro

Em conversa com jornalistas após o debate Band/Estadão, o candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD) criticou a polarização que, segundo ele, é fomentada pelos adversários, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). "Como que se vota matéria no Congresso com essa polarização?"

O ex-governador de Goiás disse que tem ouvido de eleitores que "acreditam estar jogando o voto no lixo" ao ter que escolher entre o petista e o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL).

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Caiado ainda se disse confiante sobre a corrida no primeiro turno e citou os apoios que tem em diversos Estados brasileiros, como o de João Rodrigues (SC), Sandro Alex (PR), Eduardo Leite (RS) e Tarcísio de Freitas (SP), entre outros.

Por fim, voltou a criticar os dois candidatos à frente nas pesquisas. "Quem falta a debate deve ter muito a esconder." Antes de se despedir, citou escândalos de corrupção que envolvem o núcleo de ambas as campanhas.