Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Após críticas à presidência, Gilmar homenageia Fachin por 11 anos no STF

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 15:29:00 Editado em 17.06.2026, 17:07:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou homenagem ao presidente da Corte, Edson Fachin, que completou na terça-feira, 16, 11 anos no Tribunal. No discurso lido na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, 17, Gilmar enalteceu o colega por sua "trajetória sólida e coerente" e pela "firme defesa da dignidade da pessoa humana".

O decano do Supremo listou processos conduzidos por Fachin ao longo da sua trajetória no Supremo, como a ADPF das Favelas. Para Gilmar, os casos revelam um mesmo fio condutor: a "leitura da Constituição como projeto ainda inacabado de inclusão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Concorde-se ou não com cada conclusão, é impossível negar a estatura dos fundamentos e a constância do método", emendou.

Gilmar admitiu as divergências com o colega, mas ressaltou que os dois convergem na defesa da democracia. "Em muitas questões, apresentamos visões distintas sobre as matérias em julgamento, e assim decerto seguiremos, porque é exatamente disso que se nutre um colegiado saudável", afirmou.

"Há, no entanto, um ponto em que jamais divergimos, e é nele que se revela o que verdadeiramente nos une. Dois propósitos nos são comuns: defender o estado democrático de direito e realizar os objetivos que a república a si mesma confiou", afirmou Gilmar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fachin agradeceu pela homenagem e destacou que conhece Gilmar desde "os anos da academia". "E aqui continuamos lado a lado defendendo as questões centrais da vida democrática brasileira e da legalidade constitucional", disse o presidente do Supremo.

A homenagem foi feita cerca de um mês depois de Gilmar criticar Fachin por segurar julgamentos importantes, como os processos sobre a Ferrogrão, gratuidade de justiça e revisão da vida toda. "A não decisão de temas relevantes vai se tornando a marca de sua Presidência", disse o decano do Supremo a Fachin, conforme mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Os processos citados foram liberados por Fachin após a mensagem do decano e, no caso da Ferrogrão, o julgamento já foi concluído.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
STF/GILMAR MENDES/HOMENAGEM/FACHIN
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV