Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Após criticar Mendonça, Gilmar Mendes diz que divergências não indicam 'desunião' do STF

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 18:45:00 Editado em 30.06.2026, 18:55:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou que haja "desunião" na Corte em relação ao caso do Banco Master. A fala foi feita nesta terça-feira, 30 - uma semana depois de ele criticar o relator do Master, André Mendonça, no programa "Roda Viva".

"Eventuais divergências quanto ao mérito de determinada medida processual não são sinônimos de desunião da Corte em relação à importância do caso e à observância dos direitos fundamentais das pessoas investigadas", declarou Gilmar, ao fazer balanço das atividades da Segunda Turma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na semana passada, Gilmar disse que há uma "impropriedade" e um "erro crasso" no relato feito por Mendonça de que foi procurado por um advogado de Daniel Vorcaro com uma proposta de "delação seletiva" no caso que investiga o Banco Master.

O ministro disse ainda que "gostaria de reiterar a confiança" que têm na atuação de Mendonça e na Segunda Turma. "Visões divergentes constituem oportunidades únicas para realização de um julgamento mais completo possível. Elas enriquecem a atividade judicante, ao invés de diminuir", afirmou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CASO MASTER críticas DELAÇÃO DESUNIÃO Gilmar Mendonça stf Vorcaro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV