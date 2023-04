Após crise do União com ministra Turismo, Alckmin nega ideia de haver reforma ministerial

Sofia Aguiar e Giordanna Neves (via Agência Estado)

O presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, negou a possibilidade de uma reforma ministerial diante do pedido de desfiliação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil.

"Não tem nenhuma história de reforma ministerial", disse Alckmin, em entrevista coletiva de imprensa após fala no evento ABDIB Fórum 2023, em Brasília. De acordo com ele, isso é de responsabilidade e confiança do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A cúpula da legenda nacional e do Rio de Janeiro se desentenderam, principalmente sobre decisões administrativas, o que inclui a indicação de cargos na administração do governo fluminense Cláudio Castro. Com a divergência, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, decidiu trocar o comando da sigla no Rio, retirando o poder das mãos do prefeito de Belfort Roxo (RJ), Wagner Carneiro, conhecido como Waguinho. Ele é casado com Daniela.