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Após cobrar mudanças na comunicação digital, Ana Elisa tem encontro com Lula

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a <b>Broadcast</b> (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A influenciadora e deputada federal eleita por Minas Gerais Ana Elisa (PT-MG) vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir a comunicação digital da campanha no segundo turno. A aproximação ocorre após a petista cobrar mudanças na linguagem utilizada nas redes sociais e defender que a capacidade de alcançar os eleitores nessas plataformas será decisiva na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Ana Elisa embarca para Brasília nesta terça-feira, 6, e a reunião está prevista para quarta-feira, 7, com participação do deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG). Uma coletiva de imprensa com a deputada eleita foi agendada para a manhã de quinta-feira, 8, às 10h, no Brasília Tower Hotel.

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Aos 21 anos, natural de Divinópolis, Minas Gerais, ela recebeu 524.219 votos em sua primeira disputa eleitoral. É a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem já eleita no País. A influenciadora, que tem cerca de dois milhões de seguidores nas redes sociais, tem dito que o presidente Lula precisa reformular sua comunicação para vencer o segundo turno.

Na avaliação dela, resultados econômicos e políticas públicas precisam ser apresentados em uma linguagem capaz de disputar a percepção dos eleitores na internet. Ela também tem criticado o uso de textos extensos nas redes e defendeu formatos como vídeos no feed, Reels e TikTok.

O nome de Ana Elisa foi sugerido pelo vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), durante a reunião da coordenação da campanha presidencial realizada na segunda-feira, 5, em Brasília. Em publicação no X, ele relatou ter proposto a participação da mineira e uma aproximação com torcidas de futebol.

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"Na reunião da coordenação de campanha do presidente Lula, fiz duas sugestões: convidar Ana Elisa, deputada federal eleita por MG, para reforçar a comunicação digital e ampliar o diálogo com as torcidas sobre as bets. O futebol é paixão de milhões e exige atenção nesse debate", escreveu.

No Maranhão, Camarão também informou ter telefonado para o governador eleito Eduardo Braide (PSD), seu adversário na disputa estadual. E que buscará seu apoio para a campanha de Lula no 2º turno.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CAMPANHA/ANA ELISA/COMUNICAÇÃO DIGITAL
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