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Após cirurgia no ombro, Bolsonaro recebe alta e retorna à prisão domiciliar

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 15:18:00 Editado em 04.05.2026, 15:30:01
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital DF Star em Brasília nesta segunda-feira, 4, após passar três dias internado para realizar uma cirurgia no ombro direito. Ele retorna para sua residência, no condomínio Solar de Brasília, onde cumpre prisão domiciliar.

Bolsonaro foi internado na sexta-feira, 1º, para ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. O procedimento levou três horas, conforme o cardiologista da equipe, Brasil Caiado, afirmou no mesmo dia.

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A cirurgia precisou ser autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, porque Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

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BOLSONARO/CIRURGIA/OMBRO/HOSPITAL/ALTA/PRISÃO DOMICILIAR
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