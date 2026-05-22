Após caso 'Dark Horse', Flávio Bolsonaro segue como principal figura anti-Lula, aponta pesquisa

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Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)

Mesmo após a revelação do caso "Dark Horse", o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue como a principal figura anti-Lula nas eleições de outubro, de acordo com pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não vê a lista de opções, o parlamentar se manteve estável com 17% das intenções de voto, enquanto o presidente tem 28%.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é citado por 2% dos entrevistados. Os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) são mencionados por 1% dos eleitores, mesmo percentual dos que citam Renan Santos (Missão).

Outras respostas somam 4%, e brancos, nulos ou nenhum são 8%.

64% dos entrevistados ouviram áudios de Flávio Bolsonaro com Vorcaro

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A maioria dos eleitores ouviu falar do pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 22.

Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados disseram ter ouvido falar do caso, mesmo percentual de eleitores que acham que Flávio agiu mal.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, em 139 cidades, de quarta, 20, a quinta-feira, 21. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026.