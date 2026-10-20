Após alta, Janones diz que ataques a Flávio não convencem e mira indecisos

O deputado federal André Janones (Rede-MG) defendeu nesta terça-feira, 20, após receber alta hospitalar em São Paulo, que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixe de concentrar esforços na exposição de escândalos de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e priorize a conquista de eleitores indecisos, daqueles que não compareceram às urnas no primeiro turno e de pessoas que votam na família Bolsonaro sem necessariamente se identificarem com o bolsonarismo.

Responsável pela mobilização digital batizada de "Exército do Lula", o parlamentar afirmou que novos ataques não têm efeito sobre a parcela mais fiel do eleitorado adversário.

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"A gente já viu no primeiro turno que isso não dá certo. Não adianta mostrar mais escândalo do adversário, nada que aparecer dele vai fazer efeito para aquela bolha mais fiel", disse Janones, durante entrevista coletiva na saída do Hospital Vila Nova Star, onde estava internado desde domingo, 18, após apresentar uma arritmia cardíaca.

Para o deputado, a estratégia dos apoiadores de Lula nos últimos cinco dias antes da votação deve privilegiar a argumentação, em vez do confronto direto. "Nós vamos vencer as eleições levando quem não foi votar no primeiro turno pra votar. Nós vamos vencer as eleições levando os indecisos", afirmou.

Janones também fez uma distinção entre o eleitor identificado ideologicamente com o bolsonarismo e aquele que vota em Bolsonaro por considerar o candidato uma alternativa melhor ao PT. Na avaliação do parlamentar, esse segundo grupo pode ser convencido a mudar de posição.

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"Bolsonarista é aquele que incorpora os princípios do racismo, da homofobia, de ataques às minorias. Você tem também o eleitor do Bolsonaro, que é aquele cara que votou no Bolsonaro simplesmente porque acha que ele é melhor que o Lula. Esse cara a gente já consegue convencer com argumentação", afirmou.

Apesar de defender uma mudança na abordagem, Janones afirmou que não trabalha com um planejamento fixo de publicações para os dias restantes de campanha. Segundo ele, as ações do "Exército do Lula" são definidas de acordo com a repercussão dos acontecimentos nas redes sociais, acompanhados continuamente por sua equipe.

"De fato não existe nenhuma estratégia, porque eleição é momento, é sentimento", disse. O deputado explicou que monitora as publicações de Lula, de apoiadores e dos adversários para decidir quais mensagens serão distribuídas pelo canal.

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O deputado avaliou ainda que Lula teve um de seus "melhores desempenhos" no debate presidencial da TV Bandeirantes e do Estadão, realizado no domingo. Ressalvou, porém, que sua análise se limita à repercussão nas redes sociais, e não ao conteúdo integral do confronto ou aos resultados de pesquisas de intenção de voto.

Internação e retorno à campanha

Janones recebeu alta nesta terça-feira após permanecer internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma arritmia cardíaca. Na saída do hospital, relatou que vinha dormindo apenas duas a três horas por noite nas últimas duas semanas e que havia reduzido a alimentação e a ingestão de água durante os deslocamentos de campanha.

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Segundo o parlamentar, a opção por viajar de carro, em vez de avião, tinha como objetivo permanecer conectado à internet para acompanhar a mobilização digital. Ele relatou ter sentido fortes dores de cabeça, fraqueza e dificuldade para respirar durante o debate presidencial de domingo, mas afirmou que o mal-estar não teve relação com eventuais provocações políticas ocorridas nos bastidores.

Em publicação nas redes sociais após a alta, Janones agradeceu à equipe médica e aos apoiadores e afirmou que retomaria imediatamente a mobilização pela reeleição de Lula. Segundo o deputado, a orientação recebida foi a de manter a alimentação e a hidratação durante a campanha.