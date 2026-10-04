Apoiadores do PT dizem que, ainda que Lula vença, a governabilidade está risco
Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Apoiadores do PT que acompanham a apuração para o governo de Estado de São Paulo no Hotel Meliá, na Avenida Paulista, onde esperam o ex-ministro Fernando Haddad se pronunciar sobre a derrota no Estado, dizem que mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva vença eleição, a governabilidade está risco com senado dominado por bolsonarismo.
Alguns comentam que o cenário de 2018 deve se repetir e que "STF está acabado", no próximo ano, a considerar a confirmação do cenário legislativo. "Não vai dar para fazer nada", comentou um dos presentes. No local, militantes também avaliam que haverá uma grande tensão entre os Poderes.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.