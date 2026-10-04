Apoiadores do PT dizem que, ainda que Lula vença, a governabilidade está risco

Apoiadores do PT que acompanham a apuração para o governo de Estado de São Paulo no Hotel Meliá, na Avenida Paulista, onde esperam o ex-ministro Fernando Haddad se pronunciar sobre a derrota no Estado, dizem que mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva vença eleição, a governabilidade está risco com senado dominado por bolsonarismo.

Alguns comentam que o cenário de 2018 deve se repetir e que "STF está acabado", no próximo ano, a considerar a confirmação do cenário legislativo. "Não vai dar para fazer nada", comentou um dos presentes. No local, militantes também avaliam que haverá uma grande tensão entre os Poderes.