Apoiadores de Bolsonaro ocupam Avenida Paulista em clima de Copa do Mundo

Ricardo Leopoldo, Matheus de Souza e Isadora Duarte (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em clima de Copa do Mundo, com camisetas da seleção de futebol e muitas bandeiras do Brasil, diversos grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocuparam a Avenida Paulista, em São Paulo, em quase sua totalidade, do seu final, perto da Rua da Consolação, até o número 900, onde está o prédio da TV Gazeta. Nesse percurso, estavam sete caminhões de som, com apoiadores utilizando os microfones para gritar palavras de simpatia a Bolsonaro e de ódio a Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT ao Palácio do Planalto.

continua após publicidade .

"Fora jornalistas, fora comunistas, fora jornalistas...", destacava uma pessoa no caminhão de som em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Não muito distante dali, num outro ponto de concentração com microfone e alto-falantes, um advogado, que não se identificou, falava que "a Constituição de 1988 é socialista e Pedro de Orleans foi o único deputado federal que defendeu" uma Carta Magna "verdadeira para este País".

Muitos seguravam cartazes contra Lula, com dizeres como "Lula ladrão", ou em defesa das quatro cores da Bandeira Nacional, ao afirmar que ela "nunca será vermelha", pois ela segue o "Data Povo".

continua após publicidade .

Enquanto um caminhão de som perto do Conjunto Nacional anunciava que "Eduardo Bolsonaro e o astronauta Marcos Pontes estão confirmados" para participar do ato na Avenida Paulista, um outro locutor perto do prédio da TV Gazeta afirmava, com voz rouca e inflamada: "Não é porque instituições legais têm opinião, que nós vamos obedecê-las", uma referência indireta ao Supremo Tribunal Federal, com quem o presidente Bolsonaro tem uma atribulada relação de comunicação. "Todo poder emana do povo, pois o povo está acima de tudo", complementou.

Raras eram as pessoas que usavam máscaras para proteção do rosto, o que também acontecia com policiais militares. Apesar de um pouco de apreensão no olhar de muitos simpatizantes de Bolsonaro que estavam na Avenida Paulista, havia um clima de paz e até de festa, celebrado por músicas do Legião Urbana e As Frenéticas.

Dicursos religiosos e contra STF predominam

continua após publicidade .

Frases bíblicas, menções a Deus e sermões religiosos predominam nos discursos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em ato na Avenida Paulista. "Deus está conosco. Deus está com o povo e com o presidente Bolsonaro", disse um pastor em um dos caminhões de som espalhados pela avenida. "Supremo é Deus. O poder emana de Deus", disse outra liderança sobre caminhão, após repetir o lema do presidente "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos".

O principal alvo das falas é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Presentes entoam gritos de "fora Xandão" e "abaixo ditadura do STF". Reiteradas vezes os ministros do STF são classificados pelos candidatos a deputados e demais lideranças que estão nos caminhões como "cachorros" que não respeitam a democracia e a Constituição.

Faixas também pedem o impeachment do STF e a intervenção das Forças Armadas.