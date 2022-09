Apoiadores de Bolsonaro levantam faixa na Esplanada e pedem impeachment de Moraes

Iander Porcella, Eduardo Gayer e Célia Froufe (via Agência Estado)

Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) levantaram uma faixa na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira, 7, para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação ocorreu durante o desfile cívico-militar que celebra o Bicentenário da Independência.

"Pelo impeachment de Alexandre de Morais", diz uma das faixas, com um erro de grafia no sobrenome do magistrado. "Cristão não vota em abortista e nem em ladrão", afirma outra faixa carregada por apoiadores de Bolsonaro, em referência velada ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto.

Em 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro participou de manifestações antidemocráticas e chegou a afirmar que não cumpriria mais as decisões de Moraes, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A declaração gerou uma crise institucional no País. Naquela vez, o conflito só foi apaziguado com uma carta pública de recuo do chefe do Executivo, dois dias depois, escrita pelo ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes à Corte.

Bolsonaro deve discursar nesta quarta em um trio elétrico na Esplanada, depois de participar do desfile cívico-militar. Apoiadores farão manifestações também no Rio de Janeiro, para onde o presidente vai à tarde, em São Paulo e em outras localidades do País.