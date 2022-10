Apoiadores de Bolsonaro e Lula ficarão separados por 1,5 km; entenda

Da Redação

Dois atos públicos, com previsão de começar às 17h, foram cadastrados na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já estão cientes de onde irão se concentrar para acompanhar a apuração de votos, em Brasília, no próximo domingo (30). Dois atos públicos, com previsão de começar às 17h, foram cadastrados na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

O grupo favorável ao atual presidente ficara na Esplanada dos Ministérios. Mesmo local onde ocorreu a manifestação pró-Bolsonaro durante o 7 de setembro. Eleitores de Lula, por sua vez, vão ficar nas proximidades da Torre de TV.

Localizados na área central da capital brasileira, a distância entre os grupos será de, aproximadamente, um quilômetro e meio. Confira no mapa:

fonte: Reprodução/Google Maps

Em entrevista para a coluna Grande Angular, Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, afirmou que o esquema montado contará com reforço. Segundo ele, haverá monitoramento em tempo real para tomadas de decisões que se fizerem necessárias.

“A gente espera que seja tranquilo. Lógico que depende do resultado das eleições. Um lado sairá vencedor e gostará, sim, de se manifestar e comemorar. Se a gente for pegar pelo histórico dos últimos quatro anos, as manifestações têm ocorrido de forma muito pacífica em Brasília. Então, a gente espera, sim, que as pessoas se comportem”, afirmou Júlio Danilo.

Inicialmente, a Esplanada dos Ministérios ficará aberta para veículos e pedestres. Mas, se for necessário, o planejamento da SSP-DF prevê o fechamento da via.

“Nós temos uma célula de inteligência funcionando aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública, que já vai estar ativada desde sábado. Diversos órgãos estarão aqui o tempo todo, coletando dados e produzindo informações a serem difundidas. Vamos ter equipes – não só ostensivas, mas também de inteligência – acompanhando a movimentação das pess).oas nas ruas, e utilizaremos drones”, detalhou.





Fonte: Informações do Metrópoles.

