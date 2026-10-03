Apoiadores aguardam Flávio e Tarcísio para motocarreata sob jingles e críticas ao PT

Antes da chegada de Flávio Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e dos demais políticos, apoiadores já se concentram em Santa Bárbara d'Oeste para a motocarreata prevista até Americana na manhã deste sábado, 3, véspera das eleições. O clima é de expectativa e animação, com grupos aguardando o início do percurso.

Nos carros oficiais de som, predominam jingles de campanha. Entre veículos de apoiadores, aparecem músicas de crítica ao PT, com versos como "vai acabar o pão com mortadela". Também há adesivos com xingamentos diretos a petistas.

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Famílias e crianças estão presentes na concentração. Algumas usam camisetas com frases como "Fora Lula", "Fora Moraes" e "Deus, pátria e família". Um apoiador veste uma camiseta com a inscrição "Sou católico" e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nas costas, enquanto várias motos também exibem adesivos da santa.

A motocarreata estava prevista para começar às 9h, com saída de Santa Bárbara d'Oeste e chegada em Americana por volta das 10h30. Além de Flávio, devem participar o governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas e os candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).