Apenas três ministros e Mourão reconhecem derrota de Bolsonaro

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, emitiu sinal em prol da transição de governo

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) fica em silêncio sem admitir o resultado da eleição, apenas três ministros do governo e o vice-presidente, Hamilton Mourão, reconheceram a derrota e emitiram sinais em prol da transição de governo com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Diante da postura de Bolsonaro, apoiadores do atual presidente coordenam uma série de bloqueios em estradas do Brasil pedindo intervenção das Forças Armadas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou o desbloqueio e a atuação das polícias militares para liberar as vias.

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Fábio Faria (Comunicações) e Marcelo Queiroga (Saúde) fizeram declarações e enviaram sinais que, na prática, reconhecem o resultado da eleição. Nogueira, inclusive, começou a conversar com a cúpula do PT e se colocou à disposição para a transição de governo.

Fábio Faria, que protagonizou uma denúncia de suposta fraude na veiculação de programas eleitorais de rádio na reta final da disputa, publicou uma mensagem de agradecimento a Bolsonaro nas redes sociais. "Você resgatou o nosso orgulho de ser brasileiro. Obrigado, Jair", escreveu o ministro, ao compartilhar uma foto com o presidente no Twitter.

Nesta terça-feira, 1º, Queiroga participou do lançamento do Plano Nacional de Resposta a Evento de Detecção de Poliovírus e Surto de Poliomielite, em Brasília, e afirmou que a pasta está disponível para a transição de governo.

"Da parte do Ministério da Saúde, estaremos à disposição para prestar todos os esclarecimentos que couberam, e para que as políticas públicas de saúde possam ser continuadas sem qualquer tipo de prejuízo para a população brasileira, o que não temos dúvida nenhuma que acontecerá", afirmou.

O Estadão questionou o Palácio do Planalto e os demais ministérios sobre o reconhecimento do resultado da eleição e a transição de governo, mas não obteve resposta até o momento.

Fora da equipe ministerial, o resultado já foi reconhecido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, e pelo coordenador de comunicação da campanha, Fabio Wajngarten. O vice-presidente Hamilton Mourão, por sua vez, se antecipou a Bolsonaro e mandou uma mensagem para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para parabenizá-lo. Alckmin, a partir disso, telefonou para Mourão para agradecer.

