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Ao lado de Tarcísio em SP, Flávio repete que não buscará reeleição

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) repetiu neste domingo, 11, que, se eleito, não buscará a reeleição. A fala ocorreu após um almoço em São Paulo e foi feita ao lado do atual governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Reeleito em primeiro turno neste ano e aliado de Flávio, Tarcísio é apontado como provável presidenciável nas próximas eleições.

"Vou fazer um mandato só. Eu só quero um mandato. Para dar um exemplo e provar que eu não estou disputando poder. Eu estou disputando o futuro das minhas filhas, do meu País, das suas filhas", disse Flávio.

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Além do presidenciável e de Tarcísio, participaram do almoço os senadores eleitos por São Paulo, Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL); o prefeito da capital, Ricardo Nunes; além de prefeitos, vereadores e deputados da Região Metropolitana de São Paulo.

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ELEIÇÕES 2026/FLÁVIO BOLSONARO/SALÁRIO MÍNIMO/BOLSA FAMÍLIA/TARCÍSIO/REELEIÇÃO
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