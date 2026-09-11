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Anthony Garotinho tem candidatura ao governo do Rio de Janeiro barrada pelo TRE

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou nesta sexta-feira, 11, o registro de candidatura ao governo de Anthony Garotinho (Republicanos) em decisão unânime. A sentença confirma a suspensão de seus direitos políticos em razão de condenação por improbidade administrativa.

A decisão do TRE-RJ entende que o político está inelegível em decorrência de condenação por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Rio. Essa sentença determinou a suspensão de seus direitos políticos, o que, segundo entendimento do TRE-RJ, não permite que ele vote ou receba votos em um período de oito anos.

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A defesa do político, no entanto, alega que o período de inelegibilidade já se esgotou. Para a defesa, ele deveria ser contado a partir de agosto de 2018, quando se findou o prazo para o último recurso do processo.

Por outro lado, o Ministério Público Eleitoral alega que o início do período de inelegibilidade se deu em julho de 2025, quando o processo foi certificado como transitado em julgado. Nessa condição, Garotinho está com seus direitos políticos suspensos.

O político não compareceu à sessão e realizou uma live, onde afirmou que caso sua candidatura não fosse aceita, iria recorrer às instâncias superiores.

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Mesmo com a candidatura em análise, Garotinho fazia campanha política e chegou a participar de sabatinas e debates.

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ELEIÇÕES 2026/RIO/ANTHONY GAROTINHO/TRE/INELEGIBILIDADE
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