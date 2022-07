Antes de reunião com embaixadores, Bolsonaro diz a apoiadores que está doente

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Sem usar máscara, com voz levemente rouca e aparência de cansaço, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã que está doente.

"Não dormi a noite toda, com febre, gripe", declarou a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, antes de seguir para o gabinete no Planalto. Ele diz não ter se vacinado contra a covid-19.

À tarde, Bolsonaro terá reunião com embaixadores na sua residência oficial para apresentar um PowerPoint com suas desconfianças - nunca comprovadas - em torno do sistema eleitoral brasileiro.

Especialistas e médicos recomendam isolamento testagem para coronavírus em caso de sintomas gripais. Historicamente contrário às medidas de prevenção à covid-19, Bolsonaro não informou aos apoiadores se vai adotar as recomendações.

Neste domingo, em conversas com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro declarou que 40 embaixadores já confirmaram presença na reunião, mas não especificou quais. Nos bastidores, integrantes do Itamaraty mostram desconforto em misturar o aparato diplomático com os rompantes político-eleitorais do presidente.