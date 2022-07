Anitta desautoriza PT a usar sua imagem e Bolsonaro reage

Levy Teles (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A artista afirmou que apoia a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A cantora Anitta disse que não autoriza o PT e candidatos do partido a usar sua imagem em publicações. "Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso de minha imagem para promover este partido e seus candidatos", escreveu no Twitter neste sábado, 16. Minutos depois, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu com aplausos na mesma rede social.

continua após publicidade .

Numa sequência de tuítes, a artista afirmou que apoia a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por entender que é a "pessoa que tem maior chances" de vencer Bolsonaro nas urnas e alertou para que o partido não use seu nome e imagem. "Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês porque quem usar vai tomar logo um 'forão'", disse. "Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições."

Na segunda-feira, Anitta disse que apoiaria o Lula na disputa presidencial de 2022 como reação ao assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. "Vamos juntos envolver o Brasil", respondeu o ex-presidente horas depois. Dias depois, a cantora disse que a ex-senadora Marina Silva (Rede) é sua "presidente dos sonhos" e também publicou uma foto com a estrela do PT estampada no corpo.

Siga o TNOnline no Google News