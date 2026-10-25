Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Anielle vai denunciar casos de racismo e atos pró-Flávio no Ministério da Igualdade Racial

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a <b>Broadcast</b> (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A deputada federal eleita Anielle Franco (PT) afirmou, em publicação nas redes sociais na noite deste sábado, 24, que vai procurar o Ministério da Igualdade Racial para tomar medidas diante de episódios de racismo e intolerância religiosa registrados em manifestações de apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Em uma das manifestações, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um apoiador de Flávio foi filmado conduzindo por uma corrente um homem negro que usava adesivos do PT. Durante a cena, o manifestante também proferiu ofensas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Belo Horizonte, uma mulher rasgou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um ato bolsonarista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Estive na live do Exército do Lula com Janones, Muka e Rafael Infante. Falamos de mobilização e virada de votos, mas também de dois absurdos: racismo na Barra e intolerância religiosa em BH. Vou procurar o Ministério da Igualdade Racial para entender as medidas cabíveis. Não vamos deixar passar!", escreveu Anielle no X.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anielle ATOS denuncia eleições 2026 Flávio Bolsonaro racismo segundo turno VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV