Anielle vai denunciar casos de racismo e atos pró-Flávio no Ministério da Igualdade Racial

A deputada federal eleita Anielle Franco (PT) afirmou, em publicação nas redes sociais na noite deste sábado, 24, que vai procurar o Ministério da Igualdade Racial para tomar medidas diante de episódios de racismo e intolerância religiosa registrados em manifestações de apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Em uma das manifestações, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um apoiador de Flávio foi filmado conduzindo por uma corrente um homem negro que usava adesivos do PT. Durante a cena, o manifestante também proferiu ofensas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Belo Horizonte, uma mulher rasgou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um ato bolsonarista.

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"Estive na live do Exército do Lula com Janones, Muka e Rafael Infante. Falamos de mobilização e virada de votos, mas também de dois absurdos: racismo na Barra e intolerância religiosa em BH. Vou procurar o Ministério da Igualdade Racial para entender as medidas cabíveis. Não vamos deixar passar!", escreveu Anielle no X.