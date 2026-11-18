Andrei justifica afastamento de delegados da PF do caso Master: 'Houve quebra de confiança'
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que perdeu a confiança e afastou dois delegados responsáveis por relatórios sobre o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master, após a equipe publicar pareceres sobre o caso sem consultá-lo previamente.
Em outubro, o presidente da Corte, Edson Fachin, determinou à Polícia Federal que produzisse relatórios descritivos sobre ministros do STF com base no material extraído do celular do dono do Master, Daniel Vorcaro.
À Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira, 18, Andrei afirmou que o relatório foi inserido no sistema da PF sem que o material chegasse a ele previamente.
Aos senadores, o chefe da PF disse que houve uma determinação do diretor de Combate ao Crime Organizado da corporação para que a equipe apresentasse uma minuta do relatório a ele, que então a encaminharia a Fachin.
"Para a surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta, houve assinatura de oito pessoas e a subida desses relatórios no sistema SEI da PF. E aí houve a quebra de confiança", afirmou o diretor-geral da PF. "A equipe não confia no diretor, e o diretor obviamente passa a não confiar nessas pessoas que estavam em cargo de chefia."
O Estadão mostrou que Andrei afirmou ao ministro da Justiça que houve "quebra na fundamental relação de confiança mútua" com os dois delegados. "A hora que não há mais confiança a pessoa vai ser retirada do cargo de confiança", reiterou Rodrigues aos senadores.
O chefe da PF disse que o relatório produzido "não atendia aos parâmetros dados pela Suprema Corte" e pediu que o documento fosse refeito. Ele justificou a necessidade de analisar o material previamente porque, no ofício, Fachin solicitou que o próprio diretor-geral produzisse o relatório.
"Essas balizas são fundamentais para que a equipe que faça, sob a minha determinação, os relatórios", disse Andrei, afastando que haja subjetividade nos novos pareceres. "Não há subjetividade nenhuma. Há uma análise criteriosa daquilo que estava posto nos relatórios. A decisão do presidente Fachin diz em 'caráter estritamente descritivo'. É isso que tem que se limitar o relatório".
A determinação de Fachin foi uma das respostas à crise deflagrada pela divulgação de um relatório com detalhes da relação do banqueiro com o ministro Alexandre de Moraes.
Os documentos, produzidos a partir de informações colhidas no inquérito da Operação Compliance Zero, citam, separadamente, três integrantes do Supremo: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques.
Andrei disse que os relatórios produzidos sobre os ministros "não são adequados". Ele indicou que ministros do Supremo só podem ser investigados mediante autorização da própria Corte.
O diretor-geral da PF e o ministro da Justiça, Wellington César, participam de audiência pública conjunta para prestar esclarecimentos sobre o afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, responsáveis pelos relatórios sobre a ligação de ministros do STF com o Banco Master, de Daniel Vorcaro.
Durante a audiência, Andrei se comprometeu a entregar os relatórios "corretamente produzidos, nos termos exigidos pelo Supremo", além do material que serviu de base para a elaboração dos documentos, nesta quarta-feira, 18.
Na semana passada, Andrei Rodrigues rompeu com a Associação dos Delegados da PF após 20 anos de filiação. O Estadão apurou que Andrei manifestou indignação com uma suposta omissão da entidade diante de reiterados ataques à corporação promovidos por deputados e senadores aliados do bolsonarismo.
Em nota, a ADPF informou que "não possui divergências ideológicas" com Andrei "por um motivo simples: a entidade não segue ideologias".