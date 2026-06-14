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André Mendonça vai decidir destino de Vorcaro nos próximos dias

Escrito por Carolina Brígido (via Agência Estado)
Publicado em 14.06.2026, 14:52:00 Editado em 14.06.2026, 15:01:11
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve definir nesta semana o destino de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Como rejeitou a proposta de delação premiada do investigado, a PF defende que ele seja transferido para um presídio.

Mendonça pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o assunto. A resposta deve chegar nos próximos dias. A equipe de Paulo Gonet ainda avalia se vai aceitar ou rejeitar a segunda proposta de colaboração de Vorcaro.

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Mendonça pode optar por deixar Vorcaro na Superintendência da PF até que a PGR tome uma decisão sobre a delação. Ou, ainda, transferir o ex-banqueiro para a Papudinha, no complexo penitenciário da Papuda, também em Brasília.

Vorcaro está preso desde o início de março, por ordem de Mendonça, após a PF ter indicado que o investigado usava uma milícia armada para ameaçar adversários e contava com um grupo de hackers para invadir sistemas de informática de órgãos de investigação.

Primeiro ele foi transferido do presídio federal de segurança máxima para uma cela especial na Superintendência da PF, onde tinha acesso livre da defesa para trabalhar no material da delação premiada. Agora, a PF quer o retorno de Vorcaro para um presídio.

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